Bambini abusati e maltrattati | in carcere due donne e due uomini

La Polizia di Stato di Caserta ha notificato a quattro persone, due uomini di 50 e 55 anni e due donne di 30 e 64 anni, tutte di origine dell’Est Europa, le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse riguardano maltrattamenti e abusi su bambini, commessi all’interno di ambiti familiari. Le indagini hanno portato all’emissione delle misure restrittive da parte del giudice per le indagini.

Bambini abusati e maltrattati da stretti familiari. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Caserta, che ha notificato a due uomini di 55 e 50 anni e due donne di 64 e 30 anni, tutti cittadini dell'Est Europa, le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Bimbi abusati e maltrattati da familiari, in carcere due uomini e due donneBambini abusati e maltrattati da stretti familiari. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Caserta, che ha notificato a due uomini di 55 e 50 anni e due donne di 64 e 30 anni, tutti cittadini ... ilroma.net

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