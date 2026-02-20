due uomini e due donne si sfideranno nella finalissima del 26 febbraio

I l lungo viaggio di MasterChef 15 è quasi giunto alla sua conclusione. L’emozionante penultima puntata ha emesso il suo verdetto scegliendo i 4 aspiranti chef che parteciperanno alla sfida finale di giovedì 26 febbraio su Sky Uno alle 21.15. Per i due eliminati, invece, il sogno si è interrotto a un passo dal traguardo. “MasterChef 15”, l’inaspettata dichiarazione di Dorella per chef Cannavacciuolo X Leggi anche › Le pagelle della decima puntata di “MasterChef 15” Tra prove a risparmio energetico e ingredienti improbabili, i concorrenti hanno provato l’ebbrezza di cucinare in un ristorante a 3 stelle Michelin di Giancarlo Perbellini, a Verona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Molise in Tavola: Due Giovani Chef Sfideranno i Migliori d’Italia a Rimini nella Cucina di Domani.

Leggi anche: Nell’individuale femminile le due stelle del biathlon azzurro si sfideranno sui 15 km più spietati della stagione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Due dame per Sebastiano - Uomini e donne Clip | Witty TV; AFGHANISTAN: DUE DONNE E DUE UOMINI FUSTIGATI IN PUBBLICO; Truffa del finto carabiniere: la Polizia di Stato di Firenze arresta due uomini e recupera la refurtiva; La polizia locale ha arrestato due uomini in piazza XX Settembre.

Uomini e Donne: Gemma cambia idea, Sebastiano toglie l’esclusiva a ElisabettaOggi, giovedì 19 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la quarta della settimana, interamente dedicata al Trono Over. Nel programma, condotto da Maria De Filippi, sono s ... msn.com

Uomini e Donne, bacio tra Ciro Solimeno ed Elisa, due corteggiatrici lasciano lo studioScopri gli ultimi colpi di scena a Uomini e Donne. Ciro e Elisa sorprendono tutti con un bacio che cambia tutto. mondotv24.it

ARRESTI A BOLOGNA Sicurezza urbana, due uomini arrestati per spaccio dalla Polizia Locale in piazza XX Settembre. In un altro intervento in via Galliera, deferito all’Autorità giudiziaria un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio Sab - facebook.com facebook

La polizia locale ha arrestato due uomini in piazza XX Settembre x.com