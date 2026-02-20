Due uomini e due donne si sfideranno nella finalissima del 26 febbraio

Da iodonna.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MasterChef 15 si avvia verso la conclusione, dopo che due uomini e due donne hanno superato le ultime selezioni. La causa è la sfida di lunedì scorso, quando i giudici hanno deciso chi avanzava alla finalissima. Tra i concorrenti ci sono giovani cuochi provenienti da diverse regioni, tutti pronti a dimostrare le proprie capacità. La puntata di questa settimana ha mostrato le ultime prove e le tensioni tra i partecipanti. La finalissima si terrà tra pochi giorni, il 26 febbraio, su Sky Uno alle 21.

I l lungo viaggio di MasterChef 15 è quasi giunto alla sua conclusione. L’emozionante penultima puntata ha emesso il suo verdetto scegliendo i 4 aspiranti chef che parteciperanno alla sfida finale di giovedì 26 febbraio su Sky Uno alle 21.15. Per i due eliminati,  invece, il sogno si è interrotto a un passo dal traguardo. “MasterChef 15”, l’inaspettata dichiarazione di Dorella per chef Cannavacciuolo X Leggi anche › Le pagelle della decima puntata di “MasterChef 15” Tra prove a risparmio energetico e ingredienti improbabili, i concorrenti hanno provato l’ebbrezza di cucinare in un ristorante a 3 stelle Michelin di Giancarlo Perbellini, a Verona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

due uomini e due donne si sfideranno nella finalissima del 26 febbraio
© Iodonna.it - Due uomini e due donne si sfideranno nella finalissima del 26 febbraio

Leggi anche: Molise in Tavola: Due Giovani Chef Sfideranno i Migliori d’Italia a Rimini nella Cucina di Domani.

Leggi anche: Nell’individuale femminile le due stelle del biathlon azzurro si sfideranno sui 15 km più spietati della stagione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Due dame per Sebastiano - Uomini e donne Clip | Witty TV; AFGHANISTAN: DUE DONNE E DUE UOMINI FUSTIGATI IN PUBBLICO; Truffa del finto carabiniere: la Polizia di Stato di Firenze arresta due uomini e recupera la refurtiva; La polizia locale ha arrestato due uomini in piazza XX Settembre.

due uomini e dueUomini e Donne: Gemma cambia idea, Sebastiano toglie l’esclusiva a ElisabettaOggi, giovedì 19 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la quarta della settimana, interamente dedicata al Trono Over. Nel programma, condotto da Maria De Filippi, sono s ... msn.com

Uomini e Donne, bacio tra Ciro Solimeno ed Elisa, due corteggiatrici lasciano lo studioScopri gli ultimi colpi di scena a Uomini e Donne. Ciro e Elisa sorprendono tutti con un bacio che cambia tutto. mondotv24.it