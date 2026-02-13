Il lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX da Cape Canaveral ha portato quattro astronauti, due uomini e due donne, verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione, che durerà circa 34 ore, prevede il viaggio attraverso il cielo sopra la Florida, con un’entrata prevista in orbita nella notte. La Nasa ha confermato il successo del decollo, diffondendo anche immagini dell’evento.

C ape Canaveral (Florida), 13 feb. (askanews) – La capsula Crew Dragon di SpaceX è stata lanciata con successo da Cape Canaveral ed è diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: lo ha annunciato l’agenzia spaziale statunitense, la Nasa, che ha diffuso queste immagini. Leggi anche › NASA, missione equità: per la prima volta, selezionate più astronaute donne che uomini Gli astronauti della NASA Jessica Meir (al centro), comandante, e Jack Hathaway (a sinistra), pilota, l’astronauta dell’ESA (Agenzia spaziale europea) Sophie Adenot (a destra), e il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev (secondo da sinistra) escono mentre si preparano a raggiungere il razzo SpaceX Falcon 9 con la navicella spaziale Dragon dell’azienda presso lo Space Launch Complex 40 per la missione Crew-12 alla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, il 13 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I quattro astronauti a bordo, due uomini e due donne, sono diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale: il viaggio dura 34 ore

Approfondimenti su stazione spaziale

La NASA ha evacuato anticipatamente quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un'emergenza medica a bordo.

Il 8 gennaio, i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 hanno segnalato un'emergenza medica a bordo della Stazione Spaziale.

UFO Disclosure: Le Ultime Rivelazioni Che Stanno Facendo Tremare Tutti

Ultime notizie su stazione spaziale

