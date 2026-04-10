Bagnolo Mella | serata in giallo

A Bagnolo Mella si svolge una serata dedicata al genere giallo, con due romanzi che verranno presentati e letti pubblicamente. L’evento coinvolge appassionati di letteratura poliziesca e thriller, offrendo l’opportunità di ascoltare brani e approfondimenti sui testi scelti. La serata si svolge in un ambiente pubblico e aperto, con la partecipazione di lettori e organizzatori locali.

Un nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a tenervi con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.Laura Guindani – “Stolen. Un enigma chiamato amore”Harvey Benson conduce una vita tranquilla nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bagnolo Mella: gruppo uncinetto e magliaHai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia. Leggi anche: Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche Temi più discussi: Difendersi dalle truffe digitali e telefoniche, incontro il 16 aprile a Bagnolo Mella; Bagnolo, il 15 una nuova serata per conoscere gli scrittori locali; Bagnolo, l’11 aprile si festeggiano i trent’anni di teatro della Cara… Mella. Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a tenervi con il fiato sospeso fino all’ultima pagina ... bresciatoday.it Fuori strada con la moto, mercoledì pomeriggio i funerali di Alessandro CagioniSi terranno mercoledì pomeriggio i funerali di Alessandro Cagioni, il 19enne di Bagnolo Mella che nella serata di ieri ha perso la vita in un tragico ... bsnews.it LAIT - Latterie Alta Italia Bagnolo Mella - via Brescia 8 #pasqua2026 #pasqua2026 #pasqua2026 #auguripasquali #brescia #bagnolomella #tradizioniitaliane #italianfood #ciboartigia - facebook.com facebook