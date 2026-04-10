Bagnolo Mella bricks festival 2026

Il Bagnolo Bricks Festival 2026 si terrà il 25 e 26 aprile a Palazzo Bertazzoli. Durante l’evento saranno esposte opere originali e creazioni spettacolari realizzate con i mattoncini. Sono previsti laboratori creativi aperti a tutte le fasce d’età e una Brick Racing Arena per le competizioni di velocità. La manifestazione offre un’occasione per scoprire diverse modalità di utilizzo dei mattoncini e per partecipare ad attività pratiche.

Torna il Bagnolo Bricks Festival 2026. La magia dei mattoncini prende vita il 25 e 26 Aprile a Palazzo Bertazzoli!Un’esperienza super creativa tra: Opere originali e creazioni spettacolari; Laboratori creativi per tutte le etàBrick Racing Arena. Mercatino di hobbisti e artigiani. Musica live & DJ. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a... Bagnolo Mella: gruppo uncinetto e magliaHai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia.