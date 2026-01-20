Città della Scienza un robot guiderà i visitatori del museo Corporea | sabato 24 debutta Aphel

Sabato 24, presso il museo Corporea di Città della Scienza, debutta Aphel, un robot umanoide che fungerà da guida per i visitatori. Questa innovativa presenza intende arricchire l’esperienza al museo del corpo umano, offrendo un'interazione interattiva e moderna. Aphel rappresenta un esempio di come la tecnologia possa integrarsi nelle visite culturali, promuovendo un approccio coinvolgente e informativo.

A Corporea, il museo del corpo umano a Città della Scienza, arriva Aphel, robot umanoide progettato per svolgere il ruolo di guida museale. La presentazione ufficiale è in programma sabato 24 gennaio 2026. Sviluppato dalla Pmi innovativa Predict Spa, attiva nei settori med-tech e digital healthcare, Aphel è pensato per migliorare l’accoglienza e l’orientamento dei visitatori, accompagnando scuole e famiglie in un’esperienza immersiva alla scoperta del corpo umano. Il robot utilizza intelligenza artificiale e un sistema di interazione empatica che combina espressioni, luci, gesti e sguardi, favorendo una comunicazione naturale e coinvolgente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Predict, robot umanoidi al Museo Corporea di Città della Scienza: la visita diventa esperienza interattiva

Leggi anche: Città della scienza, arrivano i robot Aphel di Predict

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Avviso: prorogato il termine per la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 10 POSTAZIONI PRESSO GLI SPAZI DEL CO-WORKING CDS 4.0 fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2026.; Città della Scienza Napoli: La Scienza dei Supereroi tra esperimenti, Planetario e divertimento; ULTRASKY: Alla scoperta del Blu Egizio, dalle Arti alle Scienze - Mostra - Napoli - Città della Scienza; La Scienza dei Supereroi: appuntamento speciale a Città della Scienza.

Città della Scienza: il racconto di un Natale che ha illuminato il cuore di Napoli - A commento di questi risultati, il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, ha espresso profonda soddisfazione: Vedere così tanti volti sorpresi ... napolivillage.com

Diventa il supereroe della scienza: un weekend indimenticabile a Città della Scienza - Un viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore. Per questo, il prossimo sabato ... napolivillage.com

A Città della Scienza arriva Aphel, il primo robot guida museale di Corporea. - facebook.com facebook