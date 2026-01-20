Città della Scienza un robot guiderà i visitatori del museo Corporea | sabato 24 debutta Aphel

Da ildenaro.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24, presso il museo Corporea di Città della Scienza, debutta Aphel, un robot umanoide che fungerà da guida per i visitatori. Questa innovativa presenza intende arricchire l’esperienza al museo del corpo umano, offrendo un'interazione interattiva e moderna. Aphel rappresenta un esempio di come la tecnologia possa integrarsi nelle visite culturali, promuovendo un approccio coinvolgente e informativo.

A Corporea, il museo del corpo umano a Città della Scienza, arriva Aphel, robot umanoide progettato per svolgere il ruolo di guida museale. La presentazione ufficiale è in programma sabato 24 gennaio 2026. Sviluppato dalla Pmi innovativa Predict Spa,  attiva nei settori med-tech e digital healthcare, Aphel è pensato per migliorare l’accoglienza e l’orientamento dei visitatori, accompagnando scuole e famiglie in un’esperienza immersiva alla scoperta del corpo umano. Il robot utilizza intelligenza artificiale e un sistema di interazione empatica che combina espressioni, luci, gesti e sguardi, favorendo una comunicazione naturale e coinvolgente.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Predict, robot umanoidi al Museo Corporea di Città della Scienza: la visita diventa esperienza interattiva

Leggi anche: Città della scienza, arrivano i robot Aphel di Predict

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Avviso: prorogato il termine per la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 10 POSTAZIONI PRESSO GLI SPAZI DEL CO-WORKING CDS 4.0 fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2026.; Città della Scienza Napoli: La Scienza dei Supereroi tra esperimenti, Planetario e divertimento; ULTRASKY: Alla scoperta del Blu Egizio, dalle Arti alle Scienze - Mostra - Napoli - Città della Scienza; La Scienza dei Supereroi: appuntamento speciale a Città della Scienza.

città della scienza unCittà della Scienza: il racconto di un Natale che ha illuminato il cuore di Napoli - A commento di questi risultati, il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, ha espresso profonda soddisfazione: Vedere così tanti volti sorpresi ... napolivillage.com

città della scienza unDiventa il supereroe della scienza: un weekend indimenticabile a Città della Scienza - Un viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore. Per questo, il prossimo sabato ... napolivillage.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.