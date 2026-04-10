Badminton fratelli Popov in evidenza in singolare e in doppio negli Europei 2026 a Huelva

Durante la giornata degli Europei 2026 di badminton si sono disputati i quarti di finale e le semifinali sia nel singolare che nel doppio. I fratelli Popov si sono distinti in entrambe le discipline, partecipando alle gare di singolare e doppio. La competizione si svolge a Huelva, con numerose partite che hanno definito le finaliste della manifestazione.

Archiviata un’altra giornata dedicata agli incontri dedicata ai quarti di finale e alle semifinali di singolari e doppi in questi Europei 2026 di badminton. Al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, sono arrivati segnali rilevanti da Francia e Danimarca da questo punto di vista. Nel tabellone del singolare maschile, sono state ben tre le affermazioni transalpine. Toma Junior Popov (n.16 del ranking) ha battuto il belga Julien Carraggi piuttosto nettamente col punteggio di 21-8 21-11 e in semifinale affronterà il fratello Christo Popov (n.5 del ranking), a segno contro il danese Rasmus Gemke (n.24 del ranking) col punteggio di 25-23 21-25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, fratelli Popov in evidenza in singolare e in doppio negli Europei 2026 a Huelva I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badmintonContinuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Europei di badminton 2026: sei azzurri nel tabellone di Huelva. Gli accoppiamenti degli italianiSono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei Individuali di badminton 2026, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile. Argomenti più discussi: I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton; Badminton verso un cambio di regolamento? Nuovo sistema di punteggio in fase di studio; Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!; I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton. I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badmintonContinuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Prosegue l'avanzata dei fratelli Christo Popov e Toma ... oasport.it Nuovi Giochi della Gioventù a.s. 2025/26 – Finale Regionale di Badminton Giovedì 23 aprile 2026 c/o Palazzetto “Nino Piacco” – Vercelli dlvr.it/TRyp76 x.com FIBa - Federazione Italiana Badminton | Rome - facebook.com facebook