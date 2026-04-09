I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton

Ai campionati europei di badminton a Huelva, i fratelli Christo e Toma Junior Popov hanno proseguito il loro percorso vincendo gli ottavi in singolare e in doppio, avanzando così nella competizione. Nel torneo femminile, le sorelle Stoeva hanno raggiunto le semifinali nel doppio femminile, proseguendo la loro corsa nel torneo continentale. La manifestazione si svolge al Palacio de Deportes Carolina Marin, con diverse squadre in gara nelle varie specialità.

Continuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Prosegue l’avanzata dei fratelli Christo Popov e Toma Junior Popov, vincitori dei rispettivi match di ottavi in singolare e poi, insieme, in quello di doppio. Nel doppio femminile le bulgare Gabriela Stoeva e Stefani Stoeva avanzano in semifinale nel torneo di doppio femminile. Il francese Christo Popov supera l’israeliano Daniil Dubovenko 21-9 21-19 in quarantuno minuti. Toma Junior Popov, quarto favorito del tabellone, impiega quaranta minuti per regolare il polacco Domink Kwinta 21-18 21-15. Il belga Julien Carraggi doma il danese Magnus Johannesen, ottava testa di serie, 21-17 14-21 21-16 in cinquantanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton Badminton: agli Europei avanti danesi e le Stoeva. Italiani outIn archivio anche il martedì degli Europei di badminton che si stanno svolgendo al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Leggi anche: Karate, doppio oro casertano agli Europei con Baldassarre e Di Rubba