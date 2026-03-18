Europei di badminton 2026 | sei azzurri nel tabellone di Huelva Gli accoppiamenti degli italiani

Dal 6 al 12 aprile si svolgono a Huelva, in Spagna, gli Europei di badminton 2026. Sei atleti italiani sono stati inseriti nel tabellone in varie discipline: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile. Gli accoppiamenti degli italiani sono stati annunciati e pubblicati, con la partecipazione di rappresentanti nazionali in diverse categorie. La competizione si svolgerà sulla scena internazionale con atleti provenienti da vari paesi europei.

Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei Individuali di badminton 2026, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile. L’Italia si presenta alla manifestazione con sei atleti qualificati, distribuiti in tre discipline: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile. Nessuna coppia azzurra sarà invece al via nel doppio maschile e nel doppio misto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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