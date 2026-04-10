Bacoli | L’esercito dei pusher incensurati Carabinieri arrestano 3 ragazzi

A Bacoli, i carabinieri hanno arrestato tre giovani senza precedenti penali, trovandoli in possesso di hashish, denaro e attrezzature usate per il confezionamento della droga. Le operazioni di polizia sono state condotte nel corso di controlli mirati nella zona, che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e strumenti legati allo spaccio. L'attività investigativa ha portato all’arresto dei giovani, considerati coinvolti nello spazio di distribuzione.

Tre giovani incensurati arrestati a Bacoli: sequestrati hashish, denaro e materiale per il confezionamento dello spaccio.. Ormai il dato è oggettivo e consolidato. La droga passa anche nelle mani degli incensurati. Ragazzi che vogliono qualche soldo in più in tasca o disoccupati che tentano di sbarcare il lunario. Il pusher indossa le vesti di insospettabili ma è ovvio che dietro ci sia sempre la criminalità organizzata che muove i fili dello spaccio tra i vicoli della città. Questa volta siamo a Bacoli, è pomeriggio e i militari della compagnia di Pozzuoli percorrono via Mercato di Sabato quando 3 ragazzi catturano la loro attenzione. I 3 hanno 18 e 22 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Bacoli: L’esercito dei pusher incensurati. Carabinieri arrestano 3 ragazzi Sant’Agnello: Carabinieri arrestano pusher 48enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Bacoli (Na): Carabinieri arrestano stalker. Nel porto l’imboscata, la donna presa di sorpresa. Le immagini raccontano tuttoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Si parla di: CARABINIERI DI NAPOLI * : BACOLI, L'ESERCITO DEI PUSHER INCENSURATI, 216 GRAMMI DI HASHISH SEQUESTRATI; Ilaria Salis e la casa in comune con l’assistente: le accuse all’eurodeputata. Bacoli, l’esercito dei pusher incensurati: carabinieri arrestano 3 ragazziLa droga passa anche nelle mani degli incensurati. A Bacoli i militari della compagnia di Pozzuoli percorrono via Mercato di Sabato quando 3 ragazzi catturano la loro attenzione. I 3 hanno 18 e ... ilmattino.it