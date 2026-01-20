Baby gang non solo repressione

Da ilrestodelcarlino.it 20 gen 2026

La diffusione della microcriminalità giovanile rappresenta una sfida crescente anche a Macerata. Alleanza Verdi Sinistra sottolinea l’importanza di affrontare il fenomeno con strategie mirate e senza semplificazioni, riconoscendo la complessità delle cause e delle soluzioni. Solo attraverso un approccio serio e articolato si può lavorare per una comunità più sicura e inclusiva, evitando facili slogan e promuovendo interventi concreti.

Macerata non è immune. La microcriminalità giovanile è un male che si diffonde a macchia d’olio. Un tema complesso, che secondo Alleanza Verdi Sinistra va affrontato senza scorciatoie e senza slogan. A dirlo è Andrea Maurilli, membro della segreteria provinciale Avs Macerata, che interviene dopo gli episodi di cronaca al terminal dei pullman di piazza Pizzarello, con dei ragazzini minacciati e derubati da una baby gang formata da coetanei. Maurilli invita a leggere la devianza giovanile come "la manifestazione di un vuoto esistenziale, relazionale e valoriale, non certo come il frutto di appartenenze etniche o di stereotipi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

