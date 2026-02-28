pallanuoto azzurra in vasca ostacolo pontassieve

Alle 20,45 alla piscina Nannini di Firenze, l’Italia di pallanuoto giocherà contro il Torre Pontassieve nella settima giornata del campionato di Serie C. La partita si svolgerà in vasca e vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida che si preannuncia importante per la classifica. La gara è aperta al pubblico e rappresenta un momento chiave della stagione.

L’attesa è finita: oggi alle 20,45, alla piscina Nannini di Firenze, l’Azzurra sfiderà il Torre Pontassieve nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto. Gli uomini di coach Daniele Santini sono peraltro reduci dalla quarta vittoria in altrettante gare, ottenuta contro il Tolentino. Un 19-2, quello fatto registrare dal sodalizio pratese sabato scorso, che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta da parte dei rivali (con l’esito del match che non è di fatto mai stato realmente in discussione). "Una vittoria convincente contro una squadra giovane, che ha margini di crescita – ha commentato Santini, rendendo agli avversari l’onore delle armi – l’obiettivo era quello di vincere ed è stato centrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pallanuoto, visita all'Azzurra. I saluti in vasca. C'è Giuditta GalardiCon il nuovo anno, anche per le formazioni di pallanuoto dell'Azzurra è tornato il momento di tornare in vasca, per allenarsi e prepararsi nel...

Pallanuoto maschile serie C. Disco rosso per Tolentino, successo di Torre PontassieveDopo il positivo esordio stagionale a Firenze, la formazione maschile di Pallanuoto Tolentino è incappata nella prima sconfitta nel campionato di...

