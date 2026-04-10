Avvocato Ligas è un successo | numeri record su Sky e NOW

La serie con Luca Argentero sta ottenendo numeri record su Sky e NOW, confermandosi tra le più seguite. Tra ascolti televisivi e interazioni sui social, il pubblico dimostra grande interesse per la produzione. La presenza dell’attore nel cast ha contribuito a catturare l’attenzione, portando a risultati che superano le aspettative. La serie continua a registrare numeri elevati, consolidando la sua posizione nel panorama delle produzioni più popolari del momento.

Tra ascolti e social, la serie con Luca Argentero vola e si afferma tra le più viste. Carismatico, affascinante, pieno di sé quanto incapace di mettere ordine nel caos che è la sua vita privata. e anche campione d’ascolti: a una settimana dal finale di stagione del primo legal drama Sky Original, l’AVVOCATO LIGAS interpretato da Luca Argentero conferma il suo successo con risultati, su Sky e NOW, da record. Il dato nei sette giorni arriva a 1 milione di spettatori medi (992.000)e il completion rate (l’indice che misura la percentuale di utenti che hanno completato la visione di tutti gli episodi) è da record al 97%, a dimostrazione... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Avvocato Ligas, cosa succede nell’episodio 5 stasera su Sky e NOWTra accuse, segreti e un ritorno difficileLigas affronta il momento più delicato della stagione.

Avvocato Ligas – Luca Argentero torna con il terzo episodio su Sky e NOWAvvocato Ligas torna su Sky e NOW con Luca Argentero nel terzo episodio della serie Sky Original tra casi difficili, drammi personali e battaglie in...

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Avvocato Ligas da record su Sky e NOW: Il successo favorirà il rinnovo per una seconda stagione?Il legal drama Avvocato Ligas, con Luca Argentero, è stato un grande successo per Sky e NOW. Ecco tutti i numeri. comingsoon.it

Sky. . Studio Legale Ligas & Carati Tutti gli episodi di #AvvocatoLigas sono disponibili in esclusiva su Sky e on demand. - facebook.com facebook

Tuttavia, Lorenzo Ligas è un avvocato Tutti gli episodi di #AvvocatoLigas sono disponibili in streaming solo su NOW. x.com