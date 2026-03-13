Luca Argentero torna su Sky e NOW con il terzo episodio della serie Avvocato Ligas, che si concentra su casi complessi, drammi personali e battaglie legali. La serie, prodotta come Sky Original, affronta situazioni delicate e giudiziari, offrendo uno sguardo diretto sulle vicende di un avvocato impegnato in cause di rilievo.

Avvocato Ligas torna su Sky e NOW con Luca Argentero nel terzo episodio della serie Sky Original tra casi difficili, drammi personali e battaglie in tribunale. Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e, come evidente già nei primi episodi della serie disponibili da venerdì scorso, con una vita privata. turbolenta, che ha già conquistato gli spettatori di Sky e NOW. I primi due episodi della serie con Luca Argentero hanno, infatti, fin qui cumulato quasi un milione di spettatori medi (971.500, per la precisione -1.020.000 il primo, 923.000 il secondo), dato che fa della serie il quarto miglior debutto per un titolo originale Sky dal 2021. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Avvocato Ligas – Luca Argentero torna con il terzo episodio su Sky e NOW

Articoli correlati

Luca Argentero torna nei panni dell'Avvocato Ligas, ancora innamorato della moglie: la clip in anteprima del terzo episodio della serie SkyLigas (Luca Argentero) è ancora innamorato di sua moglie (Gaia Messerklinger) e non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Leggi anche: "Avvocato Ligas", su Sky il primo legal drama con Luca Argentero (e vi sorprenderà)

Avvocato Ligas: Luca Argentero nel Legal Drama Sky dal 6 Marzo!

Approfondimenti e contenuti su Avvocato Ligas

Temi più discussi: Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Avvocato Ligas è una boccata d'aria fresca, e Luca Argentero se la meritava; Avvocato Ligas: un penalista affascinante e geniale al centro di un nuovo legal drama; Avvocato Ligas, la recensione della serie con Luca Argentero su Sky e NOW.

Avvocato Ligas con Argentero, quante puntate sono e quando finisceAvvocato Ligas con Luca Argentero: quante puntate ha la serie, quando escono gli episodi e quando termina la stagione. napolike.it

L’Avvocato Ligas di Luca Argentero è ancora innamorato di sua moglie e non si arrende: la clip in anteprima del terzo episodioLuca Argentero torna nei panni dell'Avvocato Ligas, ancora innamorato della moglie: la clip in anteprima del terzo episodio della serie Sky ... amica.it

Chi è il cliente impossibile dell’episodio 3 di Avvocato Ligas (e perché Ligas lo difende lo stesso) C'è un tipo di cliente che ogni avvocato penalista vorrebbe evitare. Non perché sia colpevole - la colpevolezza, nel diritto, è un'altra storia - ma perché difenderlo - facebook.com facebook

In tribunale con l'avvocato Ligas o Guerrieri x.com