Centrosinistra al lavoro per le liste il centrodestra ' cerca' il candidato sindaco

A Marcianise, i gruppi del centrosinistra stanno lavorando per definire le liste in vista delle elezioni comunali di fine maggio, mentre il centrodestra sta cercando un candidato sindaco. Le attività sono in corso per organizzare le candidature e preparare i rispettivi schieramenti. La situazione si sta sviluppando con un’intensa attività da entrambe le parti, senza ancora annunci ufficiali.

Potrebbero essere 8 o 9 le formazioni a sostegno della Iodice mentre le divisioni interne rischiano di spaccare l'asse Lega-Fdi-Fi. Due liste spingono Delle Curti Lavoro intenso a Marcianise in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Nella coalizione di centrosinistra i vari gruppi sono impegnati nel comporre le liste. In questo senso un passo ufficiale è stato compiuto dal Movimento 5 Stelle annunciando che, “dopo un confronto con gli iscritti e nelle more dell’avvio formale del locale Gruppo Territoriale M5S, affida all’avvocato Antonio Nunziante il compito di sovrintendere alle operazioni di costruzione e composizione della lista del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative”. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Elezioni comunali a Salerno: il centrodestra cerca il candidato sindaco, in campo anche l'opzione civicaFratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc al lavoro per individuare l'uomo o la donna da contrapporre a De Luca Il centrodestra è al... Leggi anche: Nel centrodestra aretino torna a girare il nome di Comanducci: si cerca la quadra per il candidato sindaco Altri aggiornamenti su Centrosinistra al lavoro per le liste... Temi più discussi: Alfonso Andria: Non mi candido a sindaco ma lavoro per trovare chi può battere De Luca nel centrosinistra; Bochicchio: Centrosinistra unito vince. Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti ed in particolare alla mia concittadina Vitina Claps; Amministrative a Montignoso. Il centrosinistra si ricompatta: Ora la scelta del futuro sindaco; Elezioni provinciali, a Potenza vince il centrosinistra unito. Centrosinistra al lavoro per le liste, il centrodestra 'cerca' il candidato sindacoPotrebbero essere 8 o 9 le formazioni a sostegno della Iodice mentre le divisioni interne rischiano di spaccare l'asse Lega-Fdi-Fi. Due liste spingono Delle Curti ... casertanews.it Amministrative a Montignoso. Il centrosinistra si ricompatta: Ora la scelta del futuro sindacoComunicato congiunto di tutte le forze politiche. Un percorso in tre passaggi ... msn.com Dai veleni nel fiume Neto alle primarie a Reggio per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra: questo e molto altro nelle nostre Breaking new facebook RT @matteorenzi: Si sta riscrivendo l’ordine mondiale dopo Yalta. L’Europa faccia sentire la sua voce. Il centrosinistra È il momento di p… x.com