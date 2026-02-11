La corsa alle elezioni comunali di primavera si complica, dopo che il Pd ha annunciato di non sostenere più Farrell. La decisione spetta ora alla direzione provinciale del partito, che dovrà decidere se confermare il giovane candidato o trovare un’alternativa. Intanto Farrell, 23 anni e di origini britanniche, si prepara a correre da solo sotto la bandiera della sinistra.

Sarà Massimiliano Farrell, 23 anni, lomellino di padre inglese, il candidato della sinistra alle prossime elezioni amministrative di primavera. Ma la sua, almeno al momento, non è una scelta di tutto lo schieramento. Alla presentazione infatti non ha partecipato il Partito Democratico, che pure inizialmente aveva concesso il gradimento al candidato, espressione diretta di Rifondazione Comunista guidata dal leader storico ed ex sindaco Giuseppe Abbà. "Massimiliano è un esponente del nostro partito – ha detto proprio Abbà – ma è anche il presidente della locale sezione dell’Anpi e, nonostante la giovanissima età, ha già alle spalle sei anni di militanza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Farrell candidato sindaco, il Pd si sfila: "Deciderà la direzione provinciale"

Il processo di scelta del nuovo segretario provinciale del Pd sta suscitando tensioni all'interno del partito.

A poche ore dall'assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica.

