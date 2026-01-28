Avellino stop Izzo | ecco il report ufficiale

L’U.S. Avellino annuncia che Armando Izzo non ha giocato contro lo Spezia. Durante il riscaldamento pre partita, il difensore ha sentito un fastidio al polpaccio destro. Per questo motivo, non è stato schierato in campo e ha lasciato i compagni senza il suo contributo.

L' U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore Armando Izzo in occasione della gara Spezia – Avellino, e nello specifico al termine del riscaldamento pre partita, ha accusato un fastidio al polpaccio destro in seguito al quale non è stato possibile impiegarlo nell'arco dei novanta minuti. Nei giorni scorsi tale problematica è stata approfondita sottoponendo il giocatore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo. Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali per tornare a disposizione prima possibile.

L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

