Dell’Agnello trascina Avellino | Siamo solidi ora dieci finali senza limiti

Dell’Agnello ha portato l’Avellino alla vittoria contro Cividale, grazie a una prestazione di squadra molto compatta. La decisione di puntare su un gioco aggressivo e sul sostegno del pubblico ha fatto la differenza. I biancoverdi hanno mostrato compattezza e determinazione, mantenendo alta la concentrazione anche nei momenti più difficili. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con la convinzione di poter continuare il proprio percorso positivo.

Una vittoria di forza, maturità e coesione. L' Unicusano Avellino Basket supera lo scoglio Cividale nella ventinovesima giornata, confermando un trend estremamente positivo che ha visto i biancoverdi conquistare quattro successi nelle ultime cinque sfide. Tra i grandi protagonisti del match figura ancora una volta Giacomo Dell'Agnello, il lungo dei lupi, autore di una prestazione eccellente proprio contro la sua ex formazione. "È stata una bella partita comandata da subito, dalla palla a due", ha esordito il lungo biancoverde. "Siamo stati molto bravi a respingere tutti i loro attacchi per tornarci addosso e siamo stati molto solidi".