Avellino-Padova Andreoletti | L' Avellino meritava di vincere dobbiamo essere onesti intellettualmente

L'allenatore del Padova ha commentato la partita contro l'Avellino, conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa grazie al gol di Russo al 92’. Ha dichiarato che l’Avellino meritava di vincere e ha sottolineato l’importanza di essere onesti intellettualmente nel valutare la prestazione della sua squadra. La sfida si è giocata al Partenio, con i padroni di casa che hanno ottenuto la vittoria all’ultimo minuto.
Il tecnico del Padova commenta la sconfitta per 1-0 al Partenio, firmata da Russo al 92'. Rammarico per il gol subito nel finale, onestà nell'analisi: "Obiettivamente non avremmo meritato la vittoria" Matteo Andreoletti non si nasconde. L'allenatore del Padova, sconfitto per 1-0 al Partenio dall'Avellino grazie al gol di Russo al 92', analizza la gara con disarmante onestà. "Questa partita era molto pericolosa per noi, perché in questo campionato dobbiamo sempre tenere il piede sull'acceleratore", esordisce il tecnico biancoscudato. "Oggi abbiamo faticato a dare intensità e a correre al massimo contro una squadra che, al di là della classifica, ha dimostrato grande qualità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
