Avellino-Padova Andreoletti | L' Avellino meritava di vincere dobbiamo essere onesti intellettualmente

L'allenatore del Padova ha commentato la partita contro l'Avellino, conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa grazie al gol di Russo al 92’. Ha dichiarato che l’Avellino meritava di vincere e ha sottolineato l’importanza di essere onesti intellettualmente nel valutare la prestazione della sua squadra. La sfida si è giocata al Partenio, con i padroni di casa che hanno ottenuto la vittoria all’ultimo minuto.