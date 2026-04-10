Il Comitato Promotore Avellino 160 di Futuro Nazionale Vannacci ha annunciato un incontro con la stampa programmato per sabato 11 aprile alle ore 11:15 presso il Bar Noulure in Via Matteotti, Avellino. Durante la riunione verrà presentata la campagna adesioni denominata “pacchetto sicurezza”. L’evento si svolge in un momento in cui il comitato sta promuovendo questa iniziativa pubblicamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comitato Promotore Avellino 160 di Futuro Nazionale Vannacci invita la stampa ad un incontro che si terrà sabato 11 aprile, alle ore 11:15, presso il Bar Noulure, in Via Matteotti, Avellino.. Tema centrale dell’incontro sarà il lancio della campagna adesioni e della raccolta firme a sostegno del “pacchetto sicurezza” promosso dal partito, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini e sostenitori. Nel corso della conferenza stampa verrà inoltre presentata la programmazione delle attività per il prossimo mese, con iniziative sul territorio finalizzate a rafforzare la presenza del movimento e ad ampliare la partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino 160 con Vannacci lancia la campagna adesioni “pacchetto sicurezza”

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