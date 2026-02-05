Santarcangelo lancia l’hub urbano | al via la campagna di adesioni

Mercoledì 4 febbraio, Santarcangelo ha aperto ufficialmente la campagna di adesioni per l’hub urbano. La sala Baldini era piena di commercianti e rappresentanti di categoria, pronti a partecipare. La città punta a sviluppare il progetto, coinvolgendo chi vive e lavora nel territorio.

È iniziata ufficialmente mercoledì (4 febbraio) in una sala Baldini gremita di commercianti e associazioni di categoria, la campagna di adesione per la realizzazione dell'hub urbano di Santarcangelo. Dopo i primi incontri dello scorso autunno, nel corso dell'appuntamento di ieri – alla presenza.

