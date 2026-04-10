Auxerre-Nantes sabato 11 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Auxerre e Nantes, due squadre che si trovano in una zona critica della classifica della Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio di Auxerre e rappresenta un momento decisivo per entrambe, a sei giornate dalla conclusione del campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per le scommesse sono disponibili.

Sfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di Halilhodzic. I diplomats continuano a muovere la classifica e il pareggio di Le Havre pur non cambiando le cose in ottica salvezza mantiene intatte le distanze sul penultimo posto. Un pareggio già scritto con 2 gol in pochi minuti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Auxerre-Strasburgo (sabato 07 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl recente approdo alle semifinali di coppa di Francia rappresenta un traguardo importante per lo Strasburgo di O’Neill, impegnato quest’oggi in casa... Auxerre-Stade Brestois (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiL’Auxerre di Pelissier è ancora vivo e lotta per assicurarsi almeno un posto nei playout, e la gara interna contro lo Stade Brestois potrebbe dare la... Argomenti più discussi: Auxerre vs Nantes Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 11-04-2026; PREVIEW | Auxerre vs Nantes - team news, lineups, predictions; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia; L’Atalanta non molla il treno Champions, a Lecce un comodo 3-0. Pronostico Auxerre vs Nantes – 11 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida del 11 Aprile 2026 alle 19:00 al Stadio de l'Abbé Deschamps promette analisi tattiche ricche di implicazioni. Auxerre e Nantes ... news-sports.it Pisa 0:1 Torino Inter Milan 5:2 AS Roma Angers 0:0 Lyon Le Havre 1:1 Auxerre Lorient 1:1 Paris FC Metz 0:0 Nantes Monaco 2:1 Marseille League Fixtures Across Europe Girona vs Villarreal Udinese vs Como Lecce vs Atalanta Juventus vs Genoa Napoli vs x.com SERIE A EST EN FRANCE FT Angers 0 - 0 Lyon FT Le Havre 1 - 1 Auxerre FT Lorient 1 - 1 Paris FC FT Metz 0 - 0 Nantes - facebook.com facebook