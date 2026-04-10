Nelle ultime settimane si è parlato molto di autovelox e dell’obbligo di omologazione. Alcune fonti hanno riportato che la Cassazione avrebbe modificato il suo punto di vista in merito, ma l’ultima ordinanza della corte, numero 7374 del 2026, chiarisce che non c’è stato alcun cambiamento. La decisione conferma che la necessità di omologare gli apparecchi resta invariata, senza variazioni rispetto alle precedenti interpretazioni.

Roma, 10 aprile 2026 - Ma davvero la Corte di Cassazione ha cambiato idea sulla necessità di omologazione degli autovelox con l’ordinanza 73742026? No. Basta leggere il testo. Che al contrario riafferma la necessità di quel passaggio – e non potrebbe essere altrimenti – anche se respinge il ricorso dell’automobilista multata, che è stata condannata anche al pagamento delle spese, perché il dispositivo in questione era stato sottoposto a taratura un anno prima. Ma come è possibile che un’ordinanza stabilisca in sostanza due cose diverse? Per fare chiarezza, abbiamo rivolto tre domande a Luigi Vingiani, segretario nazionale della Confederazione giudici di pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autovelox e omologazione (necessaria), davvero la Cassazione ha cambiato idea?

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