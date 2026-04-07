Un recente pronunciamento della Cassazione ha stabilito che in alcuni casi le multe elevate tramite autovelox sono valide anche senza un'omologazione specifica del dispositivo. La decisione riguarda i limiti di validità e le procedure di certificazione degli strumenti utilizzati per il rilevamento della velocità, modificando così un precedente orientamento. La pronuncia si inserisce in un dibattito più ampio sulla legittimità di queste sanzioni e sui requisiti tecnici richiesti ai dispositivi di controllo.

Un nuovo capitolo si aggiunge all’annosa questione della legittimità delle sanzioni staccate a seguito della rilevazione del superamento dei limiti di velocità previsti in un determinato tratto di strada da parte di un autovelox: se l’apparecchio elettronico è regolarmente sottoposto a periodiche tarature e verifiche, la multa rimane anche nel caso in cui manchi l’ufficiale omologazione. A cambiare le carte in tavola ancora una volta potrebbe essere l’ordinanza n.7374 della Corte di Cassazione del 27 marzo 2026. Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul caso di un’automobilista multata dal Comune di Pescara in due distinte circostanze, ovvero il 10 e il 12 aprile 2021: la rilevazione era stata effettuata lungo il medesimo tratto urbano tramite un dispositivo Velocar RedESpeed Evo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox, dietrofront della Cassazione: ecco quando l'omologazione non è necessaria per rendere legittima una sanzione

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