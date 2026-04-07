Autovelox senza omologazione le multe si devono pagare L’ultima svolta dalla Cassazione che fa felici i sindaci | cosa è cambiato

La Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza che riguarda gli autovelox privi di omologazione e la validità delle multe emesse con questi dispositivi. La decisione, datata 27 marzo 2026, conferma che le sanzioni devono essere pagate anche in assenza di omologazione ufficiale. Questa pronuncia ha suscitato reazioni positive tra i sindaci, che ora vedono rafforzata la possibilità di far rispettare i limiti di velocità con strumenti non omologati.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, ha stabilito un principio destinato a pesare su migliaia di contenziosi in tutta Italia: le multe per eccesso di velocità sono valide anche se l’autovelox non ha ricevuto la formale omologazione ministeriale, purché l’apparecchio sia stato sottoposto a regolari verifiche e tarature periodiche entro i 12 mesi previsti dalla normativa. Come riporta La Stampa, per gli Ermellini, è la manutenzione effettiva del dispositivo a garantire l’affidabilità della misurazione, non il certificato di omologazione in sé. Il caso dell’automobilista multata a Pescara nel 2021. La vicenda nasce da due contravvenzioni ricevute da un’automobilista il 10 e il 12 aprile 2021, rilevate lungo un tratto urbano di Pescara da un dispositivo Velocar RedESpeed Evo. 🔗 Leggi su Open.online

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