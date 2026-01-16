Lavori al ponte sul fiume Marecchia chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nord
Per lavori di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso dalle 21 di lunedì 19 gennaio alle 5 di martedì 20 gennaio, in direzione Bologna. Durante l’intervento, il traffico sarà deviato e si consiglia di pianificare percorsi alternativi. La chiusura riguarda specificamente il tratto autostradale interessato dal cantiere, per garantire la sicurezza dei lavori.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte "sul fiume Marecchia", dalle 21 di lunedì (19 gennaio) alle 5 di martedì (20 gennaio), sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Lavori di manutenzione lungo l'autostrada A14, chiude il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord
Leggi anche: Lavori notturni in autostrada, chiude il tratto cesenate dell'A14
Marecchia, cura anti-alluvioni. Scavi per aumentare la portata - Il letto del fiume ripulito da piante e ghiaia: l’intervento finanziato con 380mila euro. ilrestodelcarlino.it
Riccione. Lavori al ponte di viale D’Annunzio: installata la nuova segnaletica per indicare i ristoranti aperti nella zona Marano - facebook.com facebook
Conclusi i lavori per il nuovo Ponte Giulio Rocco! Da oggi Ostiense e Garbatella tornano a essere collegate grazie a un’infrastruttura completamente ricostruita dopo la chiusura del 2016. Il nuovo ponte, più ampio e moderno, garantisce maggiore sicurezza e v x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.