Lavori al ponte sul fiume Marecchia chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nord

Per lavori di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso dalle 21 di lunedì 19 gennaio alle 5 di martedì 20 gennaio, in direzione Bologna. Durante l’intervento, il traffico sarà deviato e si consiglia di pianificare percorsi alternativi. La chiusura riguarda specificamente il tratto autostradale interessato dal cantiere, per garantire la sicurezza dei lavori.

