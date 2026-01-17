Lavori sull' autostrada A14 chiusa per una notte la stazione di Rimini Sud

Per lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, la stazione di Rimini Sud sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 di martedì 20 gennaio alle 5 di mercoledì 21 gennaio, sia in entrata che in uscita. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni e la regolare prosecuzione del traffico sull’autostrada. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni ufficiali.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì (20 gennaio) alle 5 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di.

Nuove chiusure notturne in autostrada tra Pedaso e Grottammare - Aree di servizio Piceno est e ovest non accessibili, previste deviazioni sulla SS16 ... lanuovariviera.it

Sottanelli (Azione) sui disagi lungo l'autostrada A14 in Abruzzo: "Paghiamo di più per un servizio peggiore" - Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, commenta la decisione di aumentare con un adeguamento le tariffe autostradali per la A14 anche nel territorio abruzzese dove da anni si vivono disagi p ... ilpescara.it

VERBICARO | Al via i lavori sulla provinciale: strada chiusa dalle 9 alle 15, deviazione per mezzi leggeri. - facebook.com facebook

Acilia, conclusi i lavori sul cavalcavia di via delle Calle Terminati i lavori sull’impalcato del cavalcavia di via delle Calle, sulla Via del Mare. L’infrastruttura, danneggiata nel 2018, è ora percorribile senza limitazioni di carico. Info ow.ly/c9Lj50XNW5r x.com

