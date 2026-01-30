Questa notte, l’autostrada A1 chiuderà temporaneamente per lavori di ispezione e manutenzione sulla segnaletica. L’intervento riguarda l’immissione sull’A11, che sarà chiusa al traffico per alcune ore. Chi percorre quella tratta dovrà pianificare diversamente o aspettare che la strada venga riaperta. La chiusura si svolgerà durante le ore notturne per minimizzare i disagi agli automobilisti.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze CentroAeroporto.

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusura notturna immissione sull'A11

Questa notte, la stazione di Altopascio sull’autostrada A11 rimarrà chiusa per lavori di manutenzione.

