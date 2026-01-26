L’autostrada A1, nel tratto di allacciamento Panoramica, sarà chiusa per un’intera notte per consentire lavori di manutenzione. Durante questo periodo, si raccomandano percorsi alternativi per minimizzare eventuali disagi. La chiusura temporanea è prevista per garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture autostradali. Per ulteriori dettagli sui percorsi alternativi e le tempistiche, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. L’area di servizio “Badia nuova ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00. In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano-Napoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto allacciamento Panoramica chiuso per una notte

Chiusura programma del tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Bre ... sassuolo2000.it

