Stellantis affonda in Borsa pesa il cambio di strategia sull’elettrico

La giornata in Borsa di Stellantis si conclude con un tonfo di quasi 6,8 miliardi di euro di capitalizzazione. Il motivo principale è il cambio di strategia sull’elettrico, che gli investitori non hanno preso bene. Le azioni della casa automobilistica italiana hanno perso terreno, facendo salire le preoccupazioni tra gli analisti. La decisione di rivedere il piano ha fatto perdere oltre 22 miliardi di valore, lasciando aperta la domanda su come l’azienda affronterà questa fase di incertezza.

Stellantis affonda in Borsa bruciando quasi 6,8 miliardi. Sul titolo pesa il cambio di strategia sull'elettrico che a conti fatti vale sostanzialmente oltre 22 miliardi. Per il 2026 si profila poi uno stop alla distribuzione dei dividendi. Filosa: "Colpa del ritmo della transizione energetica". L'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa dà la colpa degli oneri, che ammontano precisamente a 22,2 miliardi, alla transizione energetica. "La reimpostazione che abbiamo annunciato oggi si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare, ancora una volta, a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione – spiega Filosa – gli oneri annunciati oggi riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture.

