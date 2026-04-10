AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

È stata convocata un’assemblea dei soci dell’Automobile Club di Pistoia, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 46 e seguenti dello statuto. La riunione è prevista per discutere questioni relative all’organizzazione e alle attività dell’associazione. Ai partecipanti verranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo alla partecipazione e alle modalità di svolgimento dell’incontro. La convocazione è rivolta ai soci iscritti all’ente.

Ai sensi degli Art.46 e seguenti dello Statuto A.C.I., è indetta l’ ASSEMBLEA DEI SOCI dell’Automobile Club Pistoia, che si tiene in forma ordinaria, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2026 alle ore 12:00 presso la Sede dell’Ente, Via Ricciardetto 2, Pistoia, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, il giorno 28 APRILE 2026 ALLE ORE 15,00, presso LA SEDE DELL’, Via RICCIARDETTO 2, PISTOIA valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per deliberare sul seguente O.d.G.: 1Comunicazioni del Presidente; 2Bilancio d’Esercizio 2025 e Relazioni di accompagnamento; 3Campagna sociale 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - AUTOMOBILE CLUB PISTOIA Leggi anche: Automobile Club Venezia - Assemblea ordinaria Leggi anche: Pietro Meda alla presidenza dell’Automobile Club Milano RALLY CITTA' DI PISTOIA 2025 Argomenti più discussi: L’inizio del 2026 per il Coord. di Pistoia; PRONTO IL 43° RALLY DEGLI ABETI E ABETONE: IN ARRIVO UNA PROVA NUOVA. AUTOMOBILE CLUB PISTOIAComunicazioni del Presidente; Bilancio d’Esercizio 2024 e Relazioni di accompagnamento; Campagna sociale 2025. La documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio 2024 è a disposizione dei Soci presso ... lanazione.it «Pistoia vanta una forte tradizione motoristica L'Automobile Club è orgoglioso di supportaPistoia e il motorsport, un legame più intenso di quanto si possa pensare. La città toscana è l’epicentro di numerosi appuntamenti a livello locale e nazionale seguiti ogni anno da tantissimi ... lanazione.it Automobile Club Foggia - facebook.com facebook