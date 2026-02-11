Pietro Meda alla presidenza dell’Automobile Club Milano

Pietro Meda è il nuovo presidente dell’Automobile Club Milano. L’avvocato prende il posto di Geronimo La Russa, che si è dimesso dopo aver vinto l’elezione a presidente nazionale dell’Aci. La scelta è arrivata subito dopo la sua nomina, e ora Meda si prepara a guidare l’associazione nel prossimo periodo.

L'avvocato Pietro Meda è il nuovo presidente di Automobile Club Milano. Succede a Geronimo La Russa, che si è dimesso in seguito all'elezione come presidente nazionale dell'Aci. Meda, che già ricopriva la carica di vicepresidente vicario, è il diciottesimo presidente dell'Automobile Club Milano, fondato il 3 giugno 1903, una delle istituzioni storiche del motorismo italiano. Meda è anche a capo del consiglio d'amministrazione di Eicma.

