Automobile Club Venezia - Assemblea ordinaria

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 14 si terrà l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club di Venezia, come previsto dagli articoli 46 e seguenti dello statuto. La convocazione è stata comunicata ufficialmente agli associati e si svolgerà presso la sede dell’organizzazione. Durante l’incontro si discuteranno i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio e altre questioni relative alla gestione dell’ente.

Automobile Club Venezia - assemblea ordinariaA norma degli artt.46 e seguenti dello Statuto, viene convocata l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club di Venezia, il giorno venerdì 24 aprile 2026 alle ore 14.30 in prima convocazione a Mestre Venezia in Via Ca’ Marcello n. 67d presso la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Porta Sant’Andrea: giovedì 29 gennaio l’assemblea ordinaria dei sociArezzo, 24 gennaio 2026 – Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno giovedì... Leggi anche: Pietro Meda alla presidenza dell’Automobile Club Milano