A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp | ecco il piano della Regione in 5 punti

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp a Bologna, un momento di confronto dedicato a valorizzare e tutelare le eccellenze del territorio. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte attenzione all’agroalimentare regionale, che contribuisce significativamente all’economia locale e nazionale, con un export di oltre 10 miliardi di euro. Ecco i cinque punti chiave del piano regionale per rafforzare questi prodotti di qualità.

Bologna, 20 gennaio 2026 – L’ agroalimentare dell’Emilia-Romagna vale 37 miliardi di euro, di cui oltre 10,2 miliardi destinati all’export, quasi il 18% dell’export agroalimentare italiano. La regione si conferma leader nazionale nella ‘ Dop economy ’: con 44 denominazioni riconosciute ( 19 Dop e 25 Igp ) e una 45esima in arrivo, (l’ Erbazzone reggiano ), detiene il primato nazionale per numero di certificazioni. Il valore complessivo della Dop economy è di 3,9 miliardi, di cui l'88,5% generato dal comparto alimentare e l'11,5% dal vino. Questi i dati notevoli presentati nella prima edizione degli Stati generali Dop e Igp che hanno riunito istituzioni, consorzi di tutela, imprese ed esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

