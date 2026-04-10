Auto nel laghetto trovato il corpo di un uomo | si cerca una seconda persona

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo all’interno di un’auto sommersa nel laghetto di via Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti per le operazioni di salvataggio e recupero, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di individuare una seconda persona coinvolta nell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragica scoperta nella mattinata di venerdì 10 aprile a Nerviano, in provincia di Milano. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di una persona all’interno di un’ automobile sommersa nelle acque del laghetto di via Giovanni XXIII. Le operazioni di recupero. Dopo l’allarme sono intervenute le squadre del distaccamento di Rho, supportate da due mezzi fluviali utilizzati per il recupero del veicolo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. Per completare le verifiche è stato richiesto anche l’intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco proveniente da Torino, incaricato di ispezionare l’abitacolo dell’auto e l’area del laghetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto nel laghetto, trovato il corpo di un uomo: si cerca una seconda persona Leggi anche: Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di una personaMilano, 10 aprile 2026 – Tragica scoperta, questa mattina, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano. Deer Season & Holiday Patrols | Michigan Wardens Chronicles Temi più discussi: Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto; Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano; Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il cadavere di un uomo; A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: Sono fake news. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato oggi 10 aprile dai Vigili del fuoco all’interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano (Milano), in via Giovanni XXXIII. L ... cremonaoggi.it Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese - facebook.com facebook Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria x.com