Auto fuori controllo sulla superstrada | paura per gli occupanti

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 379, tra Bari e Brindisi. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il new jersey, generando momenti di tensione tra gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

BRINDISI - Auto fuori controllo finisce contro il new jersey: si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi. Una Volkswagen, per cause in corso di accertamento, è finita contro lo spartitraffico di cemento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Impatto laterale sulla statale: due auto danneggiate e spavento per gli occupantiSAN PIETRO VERNOTICO - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, sulla statale che da Brindisi conduce in direzione... Auto fuori controllo 'vola' sulla rotonda e si schianta contro la farmacia comunaleÈ letteralmente "volato" dritto alla rotonda, perdendo il controllo della sua auto – una Alfa Romeo 159 – all'incrocio tra Via Luciano Manara e Via... Temi più discussi: ? Auto fuori controllo finisce nella scarpata: una donna in ospedale; Schianto in pieno centro: auto fuori controllo travolge due vetture in sosta; Cavagnolo, ancora un incidente sulla 590: auto fuori controllo e schianto contro una villa; Mattino Cinque: Auto fuori controllo si schianta a Milano, morto 21enne Video. Auto si ribalta a Vezzano: alla guida un 88enne. Forse colto da maloreUn’auto fuori controllo e il successivo ribaltamento: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Vendina, nel territorio comunale di Vezzano ... redacon.it Tir fuori controllo si schianta sulla 434: traffico in tilt, grave l’autistaIncidente sulla Transpolesana 434, autista perde il controllo del tir e si schianta: trasportato in codice rosso all'ospedale. veronaoggi.it Liratv. . Auto nel burrone a Montecorice: in salvo le persone a bordo "La vettura sarebbe uscita fuori strada a seguito di uno scontro con un furgone" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #feriti #incidente #soccorsi #carabinieriAgropoli - facebook.com facebook Auto fuori strada finisce in canale con abitacolo semi-allagato, due salvati. Incidente nella notte in zona a Pievebovigliana (Macerata), in azione i vigili del fuoco #ANSA x.com