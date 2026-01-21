Impatto laterale sulla statale | due auto danneggiate e spavento per gli occupanti

Oggi pomeriggio, sulla statale tra Brindisi e Lecce, si è verificato un incidente laterale che ha coinvolto due auto, causando danni e timore tra gli occupanti. L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita per Tuturano, nell’area di San Pietro Vernotico. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti, ma le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

SAN PIETRO VERNOTICO - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, sulla statale che da Brindisi conduce in direzione Lecce, appena dopo l'uscita per Tuturano, nell'agro di San Pietro Vernotico. Due auto sono entrate in contatto per motivi in fase di accertamento.

