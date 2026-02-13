Roma ZTL | legale sfida il canone da 1.000 euro per auto elettriche pronta class action

Roma, ZTL: un automobilista ha deciso di avviare una class action contro il canone di 1.000 euro imposto alle auto elettriche, sostenendo che questa tassa penalizza chi sceglie di passare alle vetture a zero emissioni. La causa nasce dalla convinzione che la tassa sia ingiusta e discriminatoria, e il legale che la rappresenta ha già preparato il ricorso, puntando a smontare la validità del canone davanti ai tribunali. La notizia si diffonde in città, dove molti residenti e proprietari di auto elettriche si sentono colpiti da questa misura.

ZTL di Roma, la sfida legale sul canone da 1.000 euro per le auto elettriche: una class action all'orizzonte. Roma è al centro di una potenziale battaglia legale sulla mobilità urbana. L'avvocato Sebastiano Russo ha annunciato l'intenzione di avviare una class action contro la delibera che prevede un canone annuale di 1.000 euro per l'accesso delle auto elettriche alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico, una decisione firmata dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. La decisione contestata e il precedente delle auto ibride. La direttiva, che di fatto abolisce la gratuità per le auto completamente elettriche nelle ZTL romane, ha immediatamente sollevato critiche.