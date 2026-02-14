Ztl arriva la mozione per fermare il canone da 1.000 euro per le auto elettriche

Una mozione è stata presentata per bloccare il pagamento di 1.000 euro richiesto alle auto elettriche che entrano nelle zone a traffico limitato di Roma. La proposta nasce dalla preoccupazione di alcuni cittadini e associazioni, che ritengono questa tassa eccessiva e penalizzante per chi sceglie veicoli a emissioni zero. In particolare, il testo si concentra sull’impatto economico per i proprietari di auto elettriche, molti dei quali usano il veicolo per lavoro o esigenze quotidiane.

Forza Italia ha annunciato che presenterà una mozione per evitare l'approvazion in giunta della direttiva che impone il pagamento di un canone per le vetture a zero emissioni che vogliono accedere nelle ztl di Roma Una mozione per evitare il canone da 1.000 euro per le auto elettriche che vogliono accedere nelle ztl di Roma. Forza Italia Roma promette battaglia sulle novità volute dall'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che arriveranno, a breve, al vaglio della giunta capitolina. Rachele Mussolini, capogruppo degli azzurri in Campidoglio, ha annunciato la presentazione di una mozione per fermare il provvedimento della maggioranza.