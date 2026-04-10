Auto a guida autonoma sempre più ‘intelligenti’ | il nuovo software made in Pisa

Un nuovo software sviluppato a Pisa mira a migliorare le auto a guida autonoma attraverso un sistema di controllo e percezione dell’ambiente che può evolversi e apprendere nel tempo. Questa tecnologia è progettata per adattarsi alle diverse condizioni di guida, offrendo potenzialmente maggiore sicurezza e affidabilità. Lo sviluppo si inserisce nel settore delle innovazioni nel campo della mobilità autonoma, con un focus sulla capacità di aggiornarsi e migliorarsi nel tempo senza interventi esterni.

Un sistema di controllo e percezione dell’ambiente in grado di evolvere e ‘imparare nel tempo’ potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di auto a guida autonoma. A metterlo a punto è stata la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il software controlla il veicolo e gli consente di interpretare il contesto stradale, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale sempre più avanzati. L’auto a guida autonoma. “La tecnologia delle auto autonome presenta ancora diverse vulnerabilità che ne ostacolano la diffusione su larga scala. Infatti, sia i componenti software che gli algoritmi di intelligenza artificiale impiegati possono essere soggetti a errori, manipolazioni o attacchi informatici, con gravi rischi per la sicurezza dei passeggeri”, evidenzia Giorgio Buttazzo, professore ordinario presso la Scuola Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto a guida autonoma sempre più ‘intelligenti’: il nuovo software made in Pisa Leggi anche: Semaforo bianco: cos’è e come cambia il traffico con le auto a guida autonoma Waymo avvia test auto a guida autonoma a chicago e charlotteWaymo amplia l’interesse per i veicoli a guida autonoma annunciando test in loco a Chicago e Charlotte, con attività preliminari di mappatura manuale... Temi più discussi: Rivoluzione chip: tecnologia militare per auto a guida autonoma e fotocamere. Cosa cambierà?; ALBA Ride, il veicolo a guida autonoma che si muove dove le auto non possono; A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: Sono fake news; TIME, la concept car a guida autonoma in mostra al Mauto. Dall'Italia il software che aiuta le auto autonome a interpretare l'ambienteÈ in grado di evolvere, imparare nel tempo e, soprattutto, di interpretare in tempo reale ciò che accade nell'ambiente circostante, il software per la nuova generazione di auto a guida autonoma messo ... ansa.it A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: Sono fake news(Adnkronos) – La possibilità di vedere a Roma semafori che, oltre alle tre luci ‘canoniche’ presentano una quarta luce bianca per le auto a guida autonoma è una fake news da smentire totalmente, non ... ilnapolionline.com Toscana - Ucciso da un pirata della strada: c’è il sequestro di un’auto - facebook.com facebook Auto piomba sui carabinieri che recuperavano un veicolo rubato: tragedia sfiorata sulla 126 x.com