Semaforo bianco | cos’è e come cambia il traffico con le auto a guida autonoma
Un nuovo tipo di semaforo sta entrando nel dibattito sulla mobilità urbana. Si tratta di un'iniziativa che prevede l'installazione di una quarta luce, chiamata semaforo bianco, agli incroci. Questa soluzione è studiata per essere utilizzata con veicoli connessi e smart road, e rappresenta una delle ipotesi concrete per modificare il sistema di gestione del traffico. Attualmente, i progetti sono in fase di valutazione e sviluppo.
Una quarta luce agli incroci. Non è fantascienza, ma una delle ipotesi più concrete allo studio per il futuro della mobilità urbana: il semaforo bianco, pensato per le smart road e i veicoli connessi. L’idea nasce nel contesto della guida autonoma. “Oltre ai classici rosso, giallo e verde, il bianco indicherebbe che l’incrocio è gestito principalmente dai veicoli autonomi e dai sistemi digitali di coordinamento”, ha spiegato Luigi Di Matteo, responsabile dell’Area tecnica di Aci. In pratica, quando si accende la luce bianca, sono le auto a organizzarsi. I veicoli connessi comunicano tra loro e con l’infrastruttura in tempo reale, coordinando il passaggio all’incrocio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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