Un nuovo tipo di semaforo sta entrando nel dibattito sulla mobilità urbana. Si tratta di un'iniziativa che prevede l'installazione di una quarta luce, chiamata semaforo bianco, agli incroci. Questa soluzione è studiata per essere utilizzata con veicoli connessi e smart road, e rappresenta una delle ipotesi concrete per modificare il sistema di gestione del traffico. Attualmente, i progetti sono in fase di valutazione e sviluppo.

Una quarta luce agli incroci. Non è fantascienza, ma una delle ipotesi più concrete allo studio per il futuro della mobilità urbana: il semaforo bianco, pensato per le smart road e i veicoli connessi. L’idea nasce nel contesto della guida autonoma. “Oltre ai classici rosso, giallo e verde, il bianco indicherebbe che l’incrocio è gestito principalmente dai veicoli autonomi e dai sistemi digitali di coordinamento”, ha spiegato Luigi Di Matteo, responsabile dell’Area tecnica di Aci. In pratica, quando si accende la luce bianca, sono le auto a organizzarsi. I veicoli connessi comunicano tra loro e con l’infrastruttura in tempo reale, coordinando il passaggio all’incrocio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Semaforo bianco: cos’è e come cambia il traffico con le auto a guida autonoma

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