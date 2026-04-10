Aumento tassa soggiorno Federalberghi chiede revoca

Il Comune di Salerno ha approvato una delibera che introduce un aumento della tassa di soggiorno. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Federalberghi, che ha presentato una richiesta di revoca della misura. La questione riguarda le implicazioni per gli operatori del settore ricettivo e le ripercussioni sui turisti. La delibera, firmata dal Commissario Straordinario, è stata pubblicata con il numero di protocollo e ha generato un acceso dibattito tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Si accende il dibattito cittadino attorno alla Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Salerno (prot. n. 202658, pubblicata il 9 aprile 2026), che introduce un aumento dell’imposta di soggiorno. Federalberghi Salerno, attraverso una nota firmata dal presidente Antonio Ilardi, contesta in modo netto sia la legittimità del provvedimento sia la sua opportunità economica. Secondo Federalberghi, la Delibera sarebbe viziata sul piano procedurale. L’associazione sostiene che il Comune avrebbe omesso la preventiva consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, un passaggio che – come ricordato nella nota – è previsto dall’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aumento tassa soggiorno, Federalberghi chiede revoca Leggi anche: Tassa di soggiorno, Federalberghi contesta gli aumenti Tassa di soggiorno e polemiche: "Aumento? Mai stati d’accordo. L’assessora non dice la verità""Ciò che è stato dichiarato dall’assessora al turismo Droghini non corrisponde a verità. Si parla di: Baldassarri (Federalberghi): A Foligno Pasqua con pochi turisti. Occupazione tra il 60 e 70%, complici meteo incerto e prezzi. Aumento tassa di soggiorno, Ilardi (Federalberghi): Delibera illegittima e inopportunaStampaContestiamo vibratamente la legittimità e la opportunità dell’aumento dell’imposta di soggiorno determinato dalla Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Salerno prot. n. 2026/58 p ... salernonotizie.it Napoli, Federalberghi contesta l'aumento della tassa di soggiorno: «Attenzione ai contraccolpi»«Un aumento puntuale, ogni anno, come le tante promesse che lo accompagnano. Non è stato sufficiente l'incremento dello scorso anno, giustificato con il Giubileo, del quale Napoli ha beneficiato solo ... ilmattino.it