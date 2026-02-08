L’assessora al turismo Droghini ha detto cose che non corrispondono alla realtà. Secondo alcuni membri del suo stesso staff, non c’è mai stato un accordo per aumentare la tassa di soggiorno. La riunione di dicembre e quella di gennaio si sono concluse con il netto rifiuto di tutti. Ora si apre un nuovo fronte di polemiche.

"Ciò che è stato dichiarato dall’assessora al turismo Droghini non corrisponde a verità. Quando in sede di riunione lo scorso dicembre ci presentò l’idea di un possibile aumento della tassa di soggiorno, ci dichiarammo tutti contrari e lo stesso è accaduto il 23 gennaio al secondo incontro". E’ quanto dicono Federalberghi del comune di Follonica, l’associazione BookingFollonica e Assohotel "in maniera congiunta – spiegano – e completamente condivisa". "Nonostante questo – dicono ancora – il Comune ha pensato bene di andare ugualmente avanti con la propria intenzione ma la cosa più grave è che i nostri amministratori hanno dichiarato che la scelta fatta è conseguente ad una difficoltà oggettiva che noi stessi avremmo avuto nel calcolo delle quote incassate e poi versate all’Ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassa di soggiorno e polemiche: "Aumento? Mai stati d’accordo. L’assessora non dice la verità"

Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che la tassa di soggiorno a Milano rimarrà a 10 euro, il valore massimo, anche dopo le Olimpiadi.

Il Comune di Livorno ha deciso di aumentare la Tari, dopo averla mantenuta invariata negli ultimi cinque anni.

