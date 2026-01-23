Con l’aumento della soglia Isee, più famiglie potranno beneficiare dei bonus sociali per gas, luce, acqua e rifiuti. Questi sconti sono pensati per supportare chi si trova in difficoltà economica, riducendo l’impatto delle spese energetiche e idriche. Viene quindi ampliata la possibilità di usufruire di aiuti mirati, facilitando l’accesso a servizi essenziali e contribuendo a contenere i costi delle bollette.

Sale la soglia Isee per accedere ai bonus sociali riguardanti elettrico, gas, idrico e rifiuti. Parliamo dei bonus per aiutare le famiglie in disagio economico a pagare le bollette. Dall’1 gennaio del 2026 la soglia minima è passata a 9.796 euro, come comunica l’Arera. Il precedente limite era di 9.530 euro. Rimane invariata la soglia dei 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. L’adeguamento è previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo economico risalente al 2016 e si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nello stesso triennio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bollette, sale la soglia per il bonus sociale: chi può accedere allo sconto su gas, luce, acqua e rifiuti

