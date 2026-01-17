Le scorte alimentari e i buoni pasto che schizzano le bollette luce e gas che esplodono e la benzina più cara | ecco perché nel 2026 Giorgia Meloni a Palazzo Chigi costa più di sempre

Nel 2026, i costi di governo sono cresciuti, con un impatto evidente su cittadini e imprese. Le spese alimentari, i buoni pasto, le bollette e il carburante sono aumentati notevolmente. Tra le voci di spesa, quelle legate alla lotta alla scarsità idrica hanno registrato un incremento particolarmente significativo, evidenziando sfide e priorità dell’attuale amministrazione.

L'aumento più inspiegabile è quello per le spese della struttura di missione per il contrasto alla scarsità idrica. Nel bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato a metà gennaio da Giorgia Meloni erano indicati 252.352 euro nel 2025. La previsione per il 2026 è invece di 252.353 euro, un euro in più (il prezzo di una bottiglietta d'acqua). È davvero difficile immaginare a chi sia venuto in mente di concedere quell'euro extra e perché. Non si sa nemmeno con chiarezza chi ne potrà beneficiare. Perché il commissario in carica, Nicola Dell'Acqua, che con quel cognome deve essere sembrato l'uomo giusto per combattere la siccità, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2025.

