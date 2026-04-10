Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l’inchiesta che coinvolgeva il conduttore del programma televisivo Report. L’indagine riguardava alcune dichiarazioni audio di un rappresentante del governo, rese pubbliche nel corso di un servizio televisivo. Dopo aver esaminato gli atti, il giudice ha concluso che non ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore.

È stata archiviata dal Tribunale di Roma l’ inchiesta che vedeva indagati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il giornalista Luca Bertazzoni per interferenze illecite nella vita privata, in relazione alla diffusione di un audio tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, durante un servizio sul caso-Boccia. Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano (Imagoeconomica) Secondo la gip è stato esercitato il diritto di cronaca. Secondo la gip Rosamaria De Lellis «nel caso in analisi non vi è alcun elemento per ritenere che i giornalisti di Report fossero consapevoli del luogo in cui avveniva la conversazione privata, intercorsa tra i coniugi Sangiuliano-Corsini», mandata in onda l’ 8 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Audio di Sangiuliano a Report, archiviata l’inchiesta su Ranucci

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