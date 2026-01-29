Paura a Bologna per un incendio sul tetto di una scuola materna | evacuati circa 100 bambini

Un incendio divampa sul tetto di una scuola materna a Bologna, creando il panico tra genitori e insegnanti. Circa 100 bambini vengono evacuati in fretta mentre i vigili del fuoco intervengono per spegnere le fiamme. Nessuno si è fatto male, ma l’intera scuola è stata messa in sicurezza. L’incendio si è verificato durante l’orario di pranzo, e subito sono scattate le procedure di emergenza. I soccorritori stanno ancora lavorando per chiarire le cause del rogo.

Paura durante l'orario di pranzo, scattano subito le procedure di emergenza. Momenti di forte apprensione oggi, 29 gennaio, a Bologna, dove un incendio improvviso ha interessato il tetto di una scuola materna, rendendo necessaria l'evacuazione urgente di circa 100 bambini e del personale scolastico. L'episodio si è verificato intorno alle 12.30, durante l'orario del pranzo. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto del nido e della scuola materna comunale nel quartiere Barca. L'allarme ha fatto scattare immediatamente tutte le misure di sicurezza previste. Evacuazione rapida grazie al personale scolastico.

