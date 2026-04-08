Il Comune di Napoli ha avvisato i cittadini di non aprire messaggi SMS sospetti che chiedono informazioni sulla Tari. Sono stati segnalati tentativi di truffa attraverso messaggi che cercano di ingannare le persone, probabilmente per ottenere dati personali o denaro. L’amministrazione invita a verificare sempre la provenienza di tali comunicazioni e a diffidare di richieste non ufficiali. Nessun messaggio ufficiale viene inviato tramite SMS per richiedere dati sensibili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Comune di Napoli ha recentemente lanciato un allerta riguardante la circolazione di messaggi SMS fraudolenti, creati con l’intento di ingannare i cittadini. Questi messaggi pubblicizzano false irregolarità relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e invitano i destinatari a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di tentativi di phishing, strategia volta a sottrarre dati personali o a generare costi elevati per gli utenti incauti. I messaggi segnalati contengono frasi preoccupanti, come: “La posizione TARI risulta irregolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti!

Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.

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