Attacco hacker alla Sapienza l' ateneo | Nessuna diffusione o uso fraudolento dei dati personali

Due mesi e mezzo dopo l’attacco hacker che aveva temporaneamente bloccato i sistemi informatici dell’università, l’ateneo ha comunicato che le operazioni di ripristino sono state concluse. L’istituzione ha chiarito che non è stata registrata alcuna diffusione pubblica o utilizzo fraudolento dei dati personali coinvolti. La situazione si è quindi normalizzata, consentendo di riprendere le attività accademiche in modo regolare.

“Nessun utilizzo fraudolento o diffusione pubblica dei dati personali”. A due mesi e mezzo dall’attacco hacker che ha messo a lungo fuori uso i sistemi informatici della Sapienza, in piena sessione d’esame, l’ateneo precisa che sono state completate le attività di ripristino. E che “le analisi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Attacco hacker a La Sapienza, bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano Leggi anche: Sospetto attacco hacker a La Sapienza, bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano Temi più discussi: Uffizi nel mirino degli hacker: si riaccende il dibattito sulla cyber security del patrimonio culturale; L'attacco degli hacker agli Uffizi, 20 le macchine compromesse; Uffizi, il silenzio sugli hacker. Il comitato scientifico e il cda non sapevano dell’attacco; Corriere: attacco hacker agli Uffizi, rubati dati sensibili. Il Museo replica: Nessun furto. Attacco hacker alla Sapienza, l'ateneo: Nessuna diffusione o uso fraudolento dei dati personaliA due mesi e mezzo dall’attacco che ha messo a lungo fuori uso i sistemi informatici della Sapienza, in piena sessione d’esame, l’ateneo fornisce aggiornamenti sulla sicurezza dei dati personali di do ... romatoday.it Sapienza, attacco hacker: nell'ateneo carta e penna come negli anni '90. Gli studenti: «Ma ora chi ha i nostri dati?»Esami verbalizzati a mano, moduli riempiti a penna e consegnati agli sportelli, lezioni per i Master in presenza e non più online. Alla Sapienza un salto all’indietro nel tempo di almeno trent’anni. roma.corriere.it #10Aprile - VENERDÌ Orto Botanico/Università La Sapienza di #Roma Il laghetto delle carpe GUARDIAMOCI ALLO SPECCHIO … sempre, prima di giudicare Altri x.com **PROMOZIONE ESCLUSIVA: ABILITAZIONE 30 CFU (EX ART. 13)** *Unitelma Sapienza & Mnemosine* importante opportunità per chi possiede già **abilitazione su altra CdC** o **specializzazione sul sostegno** In collaborazione con l'Università **Unit - facebook.com facebook