Attacco hacker a La Sapienza bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano

Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker. Il sito web dell’ateneo è rimasto irraggiungibile e i sistemi sono stati bloccati. Le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo e per ripristinare i servizi al più presto.

Roma, 2 febbraio 2026 – L'Università La Sapienza nel mirino degli hacker. Da questa mattina il sito internet dell'ateneo romano risulta irraggiungibile. Ma c'è di più: non solo il sito sarebbe stato bloccato anche il sistema informatico interno è down. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli esperti dell'agenzia per la Cybersicurezza nazionale sono al lavoro con i tecnici dell'Università per cercare di ripristinare i server nel più breve tempo possibile e contenere così i disagi e i potenziali rischi per la privacy.

